VIDEO Euro U19 : La France va disputer une nouvelle finale !

La sélection tricolore a de l'avenir. Un peu plus de deux semaines après le triomphe mondial des moins de 20 ans, la sélection U19 brille également. En finale de l'Euro, les Bleus affronteront la Serbie.

Sur le papier, cette demi-finale était à l'avantage de la sélection espagnole, double tenante du titre. Dominés dans le jeu, les Bleus ont finalement réussi à l'emporter grâce, notamment, à un très bon Yassine Benzia (2-1). Les Bleus ont donc l'occasion de gagner un troisième titre continental après leurs trophées glanés en 2010 et 2005. Une victoire, deux semaines après le sacre de leurs aînés, serait de bon augure.



L'Espagne prend les devants

Les premières minutes de la rencontre confirmaient la supériorité présumée de la sélection ibérique. Les Espagnols ont joué, comme à leur habitude, sans se précipiter et ont attendu patiemment l'opportunité d'ouvrir le score. Une opportunité qui est arrivée après 27 minutes de jeu. A la suite d'un penalty transformé par le capitaine, Rodriguez, les Espagnols ont pris l'avantage mais pour une courte durée.



Benzia dans les bons coups

Seulement deux minutes plus tard, le Lyonnais, Yassine Benzia, a été parfaitement lancé dans le dos de la défense adverse par Corentin Jean et n'a pas manqué son duel face au gardien (1-1). Le joueur rhodanien a été à l'origine et à la conclusion de nombreuses offensives de son équipe. En témoigne son décalage parfait pour Nangis dans les prolongations (98e).



Victoire en prolongations

Car au terme du temps réglementaire, les deux équipes n'avaient pu se départager. Les prolongations ont profité à la formation tricolore. Sur un ballon mal dégagé par la défense espagnole, Antoine Conte a redonné l'avantage à son équipe (105e). Les Bleus ont ensuite conservé cet écart afin de valider leur billet pour la finale. Elle aura lieu jeudi contre la Serbie (20h45).



Lors de la phase de poule, les deux sélections s'étaient séparées sur un score de parité (1-1). Cette fois, il y aura un vainqueur.