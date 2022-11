Vidéo : La folle scène de joie des joueurs de Leicester, champions d’Angleterre

Leicester City a été sacré champion de Premier League après le match nul de Chelsea et Tottenham lundi soir. Quand ils ont appris la nouvelle, les joueurs ont littéralement explosé de joie.

Après 132 ans d’existence, Leicester a été sacré champion d’Angleterre pour la première fois de son histoire, lundi soir. Mahrez, Kanté et consorts ont profité du match nul de Tottenham 2-2 sur la pelouse de Chelsea pour être sacrés. Rassemblés chez Jamie Vardy, ils ont attendu le coup de sifflet final pour débuter les festivités.





Explosion de joie

La soirée avait pourtant mal débuté pour Leicester. A la mi-temps, Tottenham mène déjà 2-0 face à Chelsea. Les Blues doivent revenir au score pour que les Foxes soient sacrés ce lundi soir. Gary Cahill et Eden Hazard marquent finalement et arrachent l’égalisation pour Chelsea. A ce moment-là, les joueurs de Claudio Ranieri retiennent encore leur joie. Au coup de sifflet final, ils la laissent finalement sortir, et c’est merveilleux. Le défenseur de l’équipe, Christian Fuchs a filmé la scène dans la cuisine de Jamie Vardy :





« Je n’ai rien connu de tel »

La quasi-totalité des joueurs de Leicester ont donc fêté le titre dans la cuisine de Jamie Vardy, entourés de quelques supporteurs. Inler, Kanté, Mahrez, Okazaki, Fuchs, Morgan étaient là, au contraire de Claudio Ranieri, parti dîner en Italie avec sa maman.

En fin de soirée, Jamie Vardy a confié sa satisfaction : « C'est invraisemblable. Je n'ai rien connu de tel. On a galéré pour se maintenir l'an passé et samedi on soulèvera le trophée. Cela vous donne une idée du travail réalisé cette saison par chaque joueur. C'est la plus grande réussite dans l'histoire de ce grand club et on a le privilège d'en faire partie. C'est encore plus spécial d'avoir fait ça avec tous ces gars. Chaque minute consacrée à l'entraînement cette saison vaut le coup en ce moment. »











Les joueurs soulèveront le trophée au King Power Stadium samedi face à Everton.