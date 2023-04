Vidéo insolite : Riyad Mahrez en session freestyle à 17 ans

Avant d’exploser à Leicester, Riyad Mahrez a roulé sa bosse une saison à Sarcelles. Balle au pied, le Franco-Algérien était déjà magique.

Rien n’arrête Riyad Mahrez cette saison. Leader de la Premier League avec Leicester, le joueur a inscrit 13 buts et délivré huit passes décisives en 22 matches. Avant d’en arriver là, le milieu offensif a eu un parcours semé d’embuches, commencé à Sarcelles.





Riyad Mahrez, déjà étincelant à 17 ans

Riyad Mahrez n’a pas toujours évolué sous les projecteurs flamboyants de la Premier League. Le joueur est longtemps resté dans l’ombre. Jugé trop frêle physiquement, il n’intègre pas de centre de formation. Entre 12 et 16 ans, il joue pour le club de sa ville d’origine, Sarcelles. Malgré tout, l’adolescent brille balle au pied.



Dans une vidéo dénichée par les EspoirsDuFootball, on peut le voir à 17 ans lors d’une session de freestyle. Mahrez enchaîne alors les dribbles, les passements de jambes et les jongles. Avec son pied gauche, il multiplie les tours du monde, avant d’envoyer le ballon sur sa tête, et de jongler avec.



Video collector. Riyad Mahrez en 2008 sur un terrain de Sarcelles. Il n#39;avait que 17 ans !!! #JVDFP pic.twitter.com/mHpaewbO9B dash; EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) 24 Janvier 2016

La Ligue 2 puis l’Angleterre

Habile techniquement, un club de CFA repère finalement Riyad Mahrez. En 2009, il rejoint Quimper où il évolue une saison, joue 27 matches et inscrit deux buts. Son toucher de balle lui permet ensuite de signer au Havre et de découvrir la Ligue 2. Il ne s’y éternise pas et prend la direction de Leicester, en deuxième division du championnat anglais. Mahrez remporte le titre de champion et accède en Premier League. Après deux premières saisons mitigées, le Franco-Algérien y connait la consécration.





Ballon d’Or algérien

En dehors de la Premier League, ses prestations sont loin de passer inaperçues. Dimanche soir à Alger, il a été élu Ballon d’Or algérien 2015, succédant ainsi à Yacine Brahimi. Samedi, il avait été étincelant avec les Foxes, offrant une passe décisive après avoir effectué une virgule-petit pont sur un défenseur de Stoke City.