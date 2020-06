VIDEO Insolite : Ronaldo casse le poignet d'un enfant de 11 ans !

Opposé au modeste club de Bournemouth dimanche après-midi, Cristiano Ronaldo a malencontreusement cassé le poignet d'un enfant présent dans le public. Le Portugais a tiré un coup-franc qui a terminé sa course sur le garçon de 11 ans.

Dimanche, le club de Bournemouth recevait Les joueurs et les supporters ont pleinement savouré la rencontre, enfin presque tous. Charlie Silverwood, un jeune supporter âgé de 11 ans, a vécu cette partie dans la douleur. A peine cinq minutes après le coup d'envoi, le fan de Bournemouth a reçu un ballon tiré par Cristiano Ronaldo. Résultat, double fracture du poignet.



Ronaldo est trop puissant

Dans cette rencontre, Cristiano Ronaldo s'est régalé. Il a inscrit un doublé dont un sublime but sur coup-franc (21e). Mais avant de régler la mire, le Portugais a botté un coup-franc aux 35 mètres qui a terminé sa course dans les gradins ou plutôt dans le poignet du pauvre Charlie Silverwood (5e). Malgré la blessure, le garçon a tenu à rester en tribunes pour supporter son équipe.



Double fracture du poignet

Au terme de la partie, l'enfant de 11 ans est allé faire des analyses à l'hôpital. Verdict : double fracture du poignet. Mais Charlie Silverwood prend ça avec le sourire. « C'est l'un des moyens les plus spectaculaires de se casser le bras », a-t-il confié à SkyNews. Il a également expliqué qu'il avait eu de la chance d'avoir levé sa main à ce moment-là car sinon, il aurait reçu le ballon en plein visage.



Un maillot dédicacé

Pour se faire pardonner et pour remonter le moral du jeune supporter, le Real Madrid lui a envoyé un maillot dédicacé par les joueurs. C'est une légende du club de Bournemouth, Steve Fletcher, qui lui a remis en mains propres. Les joueurs de l'équipe britannique ont également tenu à offrir un cadeau à Charlie Silverwood. Il a ainsi obtenu un ballon avec les signatures des joueurs de son club de cœur.