Vidéo insolite : Un teaser "spécial Halloween" pour Chelsea-Liverpool

Programmé le 31 octobre prochain, le choc entre les Blues et les Reds a fait l'objet d'une bande-annonce très réussie de la part de la chaîne anglaise BT Sport.

Oui, la Premier League est bien un show à part entière. D'abord par ses nombreux chocs et derbys qui restent très souvent dans les mémoires mais aussi par l'atmosphère qui règne autour avec de la tension, du suspense mais aussi de l'insolite et l'humour. La chaîne britannique BT Sport ne le sait que trop bien et a préparé une bande-annonce spéciale pour le gros match entre Chelsea et Liverpool qui aura lieu lors du week-end d'Halloween.

Suarez le vampire, Luis Garcia le fantôme

Extrêmement bien réalisé, ce teaser fait la part belle aux actions insolites et incidents qui ont fait la légende des confrontations entre les Blues et les Reds ces dernières années. On y voit ainsi une allusion à la morsure de Luis Suarez sur Branislav Ivanovic, le célèbre but fantôme de Luis Garcia en demi-finale de Ligue des Champions ou encore la triste glissade de Steven Gerrard qui a en partie coûté le titre à Liverpool en 2014. De quoi rappeler à José Mourinho et Jürgen Klopp, le « Special One » contre le « Normal One », que tout peut se produire lors d'un affrontement entre ces clubs légendaires de Premier League.

Un match crucial pour les deux équipes

Mais au-delà de l'aspect humoristique de cette bande-annonce, ce choc entre deux équipes rivales du championnat anglais est surtout capital pour des formations en manque de repères et de points depuis le début de la saison. Cloués en milieu de tableau en championnat, les Blues et les Reds peinent à séduire par le jeu et se montrent souvent fébriles sur le plan défensif, notamment du côté des hommes de José Mourinho qui ont encaissé 17 buts en neuf rencontres de Premier League. Pour Jürgen Klopp, qui a obtenu un match nul à Tottenham lors de son premier match sur le banc des Reds, ce déplacement à Stamford Bridge sera son second gros test depuis son arrivée sur les bords de la Mersey le 8 octobre dernier.

L'avenir nous dira si d'autres évènements surnaturels se produiront dans ce choc qui a basculé plus d'une fois dans l'irrationnel.