Vidéo : Patrice Evra est de retour ! Et il tracte un 4x4 en promettant de "revenir plus fort que jamais"

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Les dernières images de Patrice Evra n'étaient pas des plus flatteuses. On l'avait quitté à Guimaraes sur une violente rixe avec quelques supporters marseillais. Depuis, le défenseur a été mis à pied, sanctionné par l'UEFA, et finalement, son contrat avec l'OM a été résilié d'un commun accord. Ce lundi 13 novembre, le latéral gauche a donné de ses nouvelles.





Filmé par Anelka, il tracte un 4x4 à Dubaï



Patrice Evra a publié sur Instagram une vidéo ce lundi, comme il en a pris l'habitude. Et il n'a pas changé : malgré son aventure phocéenne terminée en queue de poisson, l'ancien joueur de Nice, Monaco, Manchester United et la Juventus est toujours de bonne humeur... et sportif. On l'avait quitté en colère à Guimaraes, on le retrouve le sourire aux lèvres à Dubaï, aux Emirats arabes unis. A en croire la description qu'il a rédigée, Evra est filmé par Nicolas Anelka, rebaptisé "Spielberg".



L'ancien international tracte un 4x4 sous le soleil. Et entre plusieurs éclats de rire, il s'adresse (en anglais) à la caméra. Il observe que "parfois, la vie peut être lourde" mais qu'il faut "toujours garder le sourire et, surtout, toujours aimer ce jeu" (son fameux "I love this game").





"Je vais revenir plus fort que jamais"





Si ses vidéos n'ont pas l'unanimité à Marseille, Patrice Evra ne semble pas prêter attention à ces critiques. "Ayez toujours une énergie positive, ne soyez pas paresseux", déclare-t-il en tirant toujours le véhicule lourd. Evra donne aussi une information importante : "Je le jure devant Dieu, je vais revenir plus fort que jamais."



Il est donc fort possible de revoir le défenseur sous le maillot d'un nouveau club d'ici quelque temps. Selon la presse internationale (Gazzetta dello Sport, France Football...), l'ex-Marseillais a ou a eu des touches récemment avec Naples, Valence, Séville, des clubs chinois et des formations américaines. "Je tire une voiture parce que je veux être meilleur que je l'étais avant", annonce-t-il, avant de conclure sa vidéo par plusieurs "J'arrive !".