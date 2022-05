VIDEO : Paulinho inscrit un coup-franc de 40 mètres !

Le milieu de terrain brésilien Paulinho a fait le spectacle avec le club Guangzhou Evergrande en barrage de la Ligue des champions asiatique. Un coup-franc direct de près de 40 mètres qui a laissé le gardien adverse sans réaction.

Il a quitté l’Europe à la fin du mois de juin après une aventure contrastée de deux ans à Tottenham. Deux saisons durant lesquelles, Paulinho n’a pas réussi à s’imposer durablement dans l’entrejeu des Spurs. Au début de la période des transferts, le milieu de terrain (27 ans) a trouvé une porte de sortie en Chine dans le club de Guangzhou Evergrande, entraîné désormais par Luis Felipe Scolari. Son acclimatation au football asiatique commence plutôt bien.





Quelle frappe !

La Ligue des champions asiatique n’est pas la compétition continentale la plus reconnue mais ce chef d’œuvre de Paulinho a le mérite de nous la faire découvrir un peu plus. A l’occasion d’un barrage contre le club japonais de Kashiwa, le milieu de terrain de Guangzhou Evergrande obtient un coup-franc à près de 40 mètres des buts adverses. La suite se passe de commentaire : trajectoire très flottante et un gardien complètement surpris. Un but que ne renierait pas son compatriote Juninho.













Le Brésil à l’honneur

Ce but souligne la nouvelle dimension du championnat chinois capable d’attirer des joueurs internationaux. Après Didier Drogba ou Nicolas Anelka, l’Empire du milieu s’ouvre aux joueurs brésiliens puisque Luis Felipe Scolari peut aussi bénéficier en attaque de l’apport de Robinho, auteur de ces deux premiers buts cette semaine.