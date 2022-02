VIDEO PSG - Ibrahimovic : "Un des plus beaux buts de ma carrière"

Le but marqué par Zlatan Ibrahimovic samedi dernier contre Bastia est passé en boucle sur toutes chaînes de télévision. Le Suédois a accepté de le commenter pour PSGTV. L'occasion de revoir ce véritable bijou.

Zlatan Ibrahimovic est parfaitement conscient d'avoir réussi un geste fantastique contre Bastia pour marquer le premier but du match (4-0 au final). L'attaquant-vedette du PSG, comme à son habitude, ne cherche pas à jouer au modeste et explique sur PSGTV pourquoi ce but est si spécial. Après tout, qui de mieux que l'acteur principal pour juger de sa performance ? Ibrahimovic par Zlatan, voilà ce que ça donne :



>IBRAHIMOVIC REVIENT SUR SON BUT (vidéo)

Incroyable, parfait, inattendu... tels sont les termes employés par Zlatan Ibrahimovic pour décrire son but inscrit samedi lors du match de Ligue 1 PSG-Bastia (4-0). Ibra ne verse jamais dans la fausse modestie.



Ongenda doit se faire un nom

Décrivant l'action qui a amené son but, Zlatan Ibrahimovic raconte le dribble de Lucas Moura et le prolongement de... Là, la star du PSG se montre incapable de se souvenir du nom d'Hervin Ongenda, qui le sert judicieusement dans la surface. C'est un membre de l'équipe de PSGTV qui est obligé de lui souffler le nom du joueur. A 18 ans et malgré des apparitions prometteuses depuis le début de saison avec l'équipe première, Ongenda va devoir encore faire ses preuves pour que le grand Zlatan se souvienne de lui.



L'un de ses plus beaux buts

Après s'être fait souffler le nom d'Hervin Ongenda, Zlatan Ibrahimovic explique qu'il s'agit probablement de l'un des plus beaux buts de sa carrière. Et de préciser dans la foulée : « J'en ai marqué beaucoup et j'en garderai un souvenir particulier. » Ce but contre Bastia, seul Zlatan Ibrahimovic était capable de la marquer. Et l'intéressé le sait parfaitement.