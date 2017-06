VIDEO. Real Madrid: le superbe coup franc de Luis Figo, qui a de très beaux restes

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le football, c’est comme le vélo : ça ne s’oublie pas. Le vieux proverbe est encore plus vrai quand on a été l’un des meilleurs joueurs du monde. Cela fait huit ans que Luis Figo a raccroché les crampons. Aujourd’hui ambassadeur de l’Inter Milan, son dernier club (2005-2009), il demeure aussi une légende d’un autre grand club : le Real Madrid.





Le bijou de Figo



Dimanche 11 juin, le Portugais avait rendez-vous à Santiago-Bernabeu, le stade madrilène où il a tant brillé (2000-2005), pour un match des légendes du Real face à celles de l’AS Rome nommé "Latidos por Africa", en faveur d’une association du club merengue pour l’Afrique. Morientes, Raul, Roberto Carlos, Butragueno, Ronaldo et consorts ont brillé face à la bande romaine de Cafu, Aldair, Tommasi, Perrotta, Conti, Boniek… Les Madrilènes l’ont emporté facilement (4-0).



Luis Figo y est allé de son but. Et quel but ! Le Portugais a exécuté un splendide coup franc en pleine lucarne. Michael Konsel, le gardien autrichien de la Roma, a bien essayé de sortir cette balle, mais la frappe de Figo était trop parfaite. Admirez donc.

A l'époque, les tireurs madrilènes mettaient au supplice les gardiens



Le Ballon d’Or 2000 a toujours un pied droit puissant et précis, et ce ne sont pas ses 44 printemps qui altèrent sa dextérité. Au Real, au Barça avant, puis à l’Inter, et aussi avec l’équipe nationale du Portugal, Luis Figo en a marqué quelques-uns, des jolis coups francs. A Madrid, il fallait pourtant se battre à l’époque pour pouvoir tirer les coups francs : outre Figo, il y avait aussi le pied gauche diabolique de Luis Figo, le pied droit chirurgical de David Beckham, et le pied droit aussi dangereux de Zinedine Zidane. Il fallait donc s’entendre !