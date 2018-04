[VIDEO] Le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo et l'acclamation des fans de la Juventus

Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo a ébloui de toute sa classe le quart de finale aller de la Ligue des champions entre la Juventus et le Real Madrid (0-3). La star madrilène a notamment inscrit un splendide retourné acrobatique et a eu l'honneur d'être acclamé par le public turinois. Revivez le but en vidéo

Et soudain, le public de l'Allianz Stadium de Turin s'est levé pour acclamer un joueur qu'il redoutait, à juste titre. A la 64e minute de ce quart de finale, Cristiano Ronaldo n'a pas seulement inscrit un doublé à l'extérieur, il a suscité l'admiration de tous. En s'élevant dans les airs, l'attaquant portugais a émerveillé les fans de foot avec un geste plus proche d'Olive et Tom.

Revivez ce but exceptionnel de Cristiano Ronaldo en vidéo :





En dépit d'une frustration légitime devant des espoirs de qualification bien compromis, les fans de la Juventus ont salué cette prestation en applaudissant longuement Cristiano Ronaldo. Une reconnaissance qui a touché le Portugais !