Vidéo : Le somptueux but de Zlatan Ibrahimovic à l’entraînement du PSG

Habitué à inscrire des buts dans des positions farfelues, Zlatan Ibrahimovic a remis le couvert à l’entraînement du PSG.

Depuis le début de sa carrière, Zlatan Ibrahimovic est habitué à inscrire des buts dans des positions insolites. Ciseau de 30 mètres, dribbles, tirs en force… Le Suédois a longtemps fait du taekwondo, et possède une souplesse à toute épreuve. Le but inscrit à l’entrainement en apporte la preuve :









Un but en extension

Laurent Blanc prépare activement la saison 2015-2016 du Paris-Saint Germain. A l’entraînement, il multiplie les confrontations entre plusieurs équipes créées pour l’occasion. Lors d’une de ces parties, Zlatan Ibrahimovic a marqué un but venu d’ailleurs. Alors que beaucoup de joueurs auraient repris le ballon de la tête, l’attaquant a sauté et, dos au cuir, il l’a repris du pied droit en pleine extension. Le ballon n’a laissé aucune chance à Kevin Trapp et a fini sa course au fond des filets.



Le joueur semble donc prêt à en découdre sur les terrains de Ligue 1. Le Suédois devra toutefois attendre, car il ne sera pas du déplacement à Lille vendredi, touché au genou droit.



Cette scène aurait pu se retrouver dans le FastFoot de l’émission :