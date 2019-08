Villas-Boas : "Le penalty offert par Payet à Benedetto ? Première et dernière fois que ça se passe"

LIGUE 1 - Voici les principales réactions après la 2e journée du championnat de France.

Nantes-OM : 0-0

André Villas-Boas sur le match de Steve Mandanda

"A partir de 60 minutes, le match a changé, Nantes s'est créé des occasions et Steve (Mandanda) a sauvé ce point pour nous", a souligné le technicien portugais. "Steve a fait de belles interventions, il a été décisif pour que ce match se termine à 0-0. C'est un bon signal, sur l'état d'esprit, et pour sa confiance avant les matches internationaux de la France."

André Villas-Boas sur le penalty offert par Payet à Benedetto

"J'ai dit aux gars : 'c'est la première et la dernière fois que ça se passe'", a pesté l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Je l'ai dit à la mi-temps. Parce qu'on a Dim (Payet) pour tirer les penalties, on a bien travaillé les penalties pendant toute la pré-saison."

Metz-Monaco : 3-0

Leonardo Jardim

"C'est un bilan difficile. On a vite été pénalisé avec ce penalty au bout de dix minutes puis ce carton rouge après une demi-heure. Peut-être que le VAR n'a pas vu ce que j'ai vu..."

"On a travaillé six semaines en préparation avec une équipe, et aujourd'hui on a d'autres joueurs donc il faut qu'on intègre les nouveaux. Notre objectif c'est de travailler toujours plus pour outrepasser ces difficultés. Si tu perds deux ou trois matches, tu peux entrer dans un cycle négatif mais on va essayer d'avoir rapidement une équipe compétitive."

"(Radamel) Falcao a eu des petits soucis et n'était pas cliniquement apte à jouer. Si on avait eu Falcao, (Wissam) Ben Yedder n'aurait probablement pas débuté et aurait joué petit à petit. Mais c'est comme ça, aujourd'hui, on n'avait pas l'effectif pour permettre aux recrues de s'intégrer petit à petit."

Vincent Hognon

"On est très satisfait du résultat. On a bien débuté le match, c'est ce que je voulais. On a tout de suite été performant et dangereux quand on avait le ballon. On est récompensé car on a fait des bonnes choses et des efforts. Il n'y a pas de secret."

"Ce n'est que l'histoire d'un match, on sait qu'il y aura des moments difficiles, mais on prend les points. Reproduire ce genre de performances nous permettra de remporter de nouvelles victoires et d'engranger des points pour atteindre notre objectif, le maintien. Il faut raison garder et le match à Angers le week-end prochain sera encore plus difficile."

Amiens-Lille : 1-0

Christophe Galtier

"Avant de parler de l’expulsion de (Boubakary) Soumaré il y a un fait de jeu qui est en notre défaveur à la 22e minute lorsque notre attaquant est signalé hors-jeu alors qu’il part de son camp. Hors-jeu ou pas, il aurait fallu laisser l’action se finir et juger ensuite. On essaie avec les différents acteurs du football d’échanger, de dialoguer."

"L’arbitre, dont je tairai le nom, car il a refusé de me voir à la mi-temps, aurait pu se déplacer pour vérifier s’il y avait bien rouge. Sur le match en lui-même on a eu affaire à une équipe d’Amiens très joueuse, vive et alerte, qui a déployé un bon football sur les 20 premières minutes. De notre côté? même à 10 contre 11 on a essayé de jouer pour gagner."