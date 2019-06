Vinícius Júnior : "Mbappé au Real Madrid ? D’ici peu de temps je pense qu’il viendra"

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Vinícius Júnior, le milieu offensif du Real Madrid, a annoncé son souhait d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar un jour.

Vinícius Júnior aime Kylian Mbappé et il le fait savoir. Interrogé depuis Rio, où il passe ses vacances, par Téléfoot, le milieu offensif du Real Madrid a longuement parlé de l’attaquant du Paris Saint-Germain avec qui il aimerait évoluer un jour. Mieux que ça : Vinícius pense que Mbappé va rapidement arriver au Real, un club taillé à la mesure du champion du monde 2018.



"On ne se connaît pas vraiment, mais on se parle sur Instagram, on s’envoie des messages. Je l’admire beaucoup, il a déjà remporté beaucoup de titre", a-t-il révélé à Téléfoot. "Donc, forcément, s’il venait ici ce serait super. Tout le monde le veut ici. Et d’ici peu de temps, je pense qu’il viendra. Ça ne fait aucun doute qu’on gagnerait beaucoup de choses ensemble."



"Tous les supporters rêvent de Mbappé"

Réclamé par les supporters du Real lors de la présentation d’Eden Hazard, le jeudi 13 juin dernier, Mbappé fait tourner les têtes dans la capitale espagnole. Et en observateur privilégié, Vinícius Júnior a confirmé cette tendance.

"Oui bien sûr que je le sais (que les supporters rêvent de Kylian Mbappé, ndlr), parce que je suis à Madrid. Mais ce n’est pas seulement ceux de Madrid qui le veulent. Je pense que tous les supporters de toutes les équipes rêvent de Kylian Mbappé."

"Bien sûr que Neymar pourrait rejoindre Madrid"



Interrogé sur une possible venue au Real Madrid de son compatriote Neymar (lien article Téléfoot 23 / 06), Vinícius a estimé que ce scénario était tangible. "Oui, oui bien sûr qu’il pourrait rejoindre Madrid. Je ne sais pas ce qu’il va faire", a-t-il ajouté.



Questionné sur son envie d’évoluer aux côtés de Neymar, le Madrilène s’est montré positif. "Oui avec lui et Mbappé", a-t-il malicieusement glissé, avec un sourire solaire. Deux stars, Mbappé et Neymar, mais pour jouer dans club ? Le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain ? "Ça je ne sais pas", a poursuivi le Brésilien. "Mais Madrid, c’est quand même mieux."