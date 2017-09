Le week-end des Bleus de l'étranger : Lacazette, Kanté, Dembélé et Matuidi à la fête

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Est-ce que les internationaux français évoluant à l'étranger ont brillé ce week-end ? Découvrez notre tour d'Europe des grands championnats européens.



Lacazette de nouveau buteur, Kanté fait des misères à Leicester

Arrivé cet été en Angleterre, Alexandre Lacazette est déjà très à l'aise à l'Emirates, son nouveau jardin. Face à Bournemouth (victoire des Gunners 3-0), il a inscrit le deuxième but de son équipe d'une superbe frappe en lucarne à la 27e minute. Remplacé à un quart d'heure de la fin par Olivier Giroud, Alexandre Lacazette est revenu pour Téléfoot sur la saine concurrence entre les deux internationaux français (voir la vidéo ci-dessus).



Par ailleurs, un autre international français a marqué ce week-end en Premier League : N'Golo Kanté. Sur la pelouse des Foxes, Kanté a été très important dans la victoire des Blues (2-1) face à son ancien club. Comme à son habitude, il s'est démultiplié aux quatre coins du terrain mais en plus, cerise sur le gâteau, il a marqué le second but de son équipe d'un tir lointain à 25 mètres des buts ! Tiémoué Bakayoko était également titulaire et a joué toute la rencontre.



A l'issue de la rencontre, Antonio Conte a salué la prestation de son joueur : "N'Golo Kanté a fait un super match. On est habitué maintenant, mais il s'est amélioré dans son jeu de passes et à la finition. C'est très important de voir que ce joueur continue de progresser étape par étape. Il travaille beaucoup ses points faibles et je crois qu'aujourd'hui, N'Golo est un joueur de classe mondiale."

Pogba et Martial pas vernis

Toujours Angleterre, le leader Manchester United a abandonné ses premiers points cette saison en étant tenu en échec sur la pelouse du Stoke City de Jesé (2-2). Si Paul Pogba a été impliqué sur le premier (sa tête est déviée involontairement dans le but par Rashford), Anthony Martial était remplaçant et n'est entré en jeu qu'à la 72e minute.



En revanche, le rival mancunien s'est régalé contre Liverpool avec une victoire 5-0. Titulaire, Benjamin Mendy a délivré sa première passe décisive, pour Leroy Sané, en Premier League.



► PREMIER LEAGUE : MANCHESTER CITY ECRASE LIVERPOOL 5-0 !



Serie A : Première titularisation pour Matuidi

Passons maintenant au championnat d'Italie. Remplaçant lors des premières journées de Serie A, Blaise Matuidi a été titularisé pour la première fois cette saison face au Chievo Vérone. La Juve s'est imposée 3-0, signant sa troisième victoire en autant de journées. Et pour cette première, Matuidi s'est montré convaincant, la presse italienne lui rendant même hommage.



Liga : Dembélé au top, Griezmann suspendu

Chez nos voisins espagnols, il faut surtout retenir la première d'Ousmane Dembélé, auteur de sa première passe décisive. Le compte-rendu de son premier match avec le Barça est détaillé dans l'article ci-dessous.



► DERBY DE BARCELONE : OUSMANE DEMBELE DECISIF POUR SA PREMIERE AVEC LE BARÇA



De son côté, Antoine Griezmann n'a pas joué avec l'Atlético de Madrid en raison de sa suspension (il avait été expulsé lors de la première journée contre Gérone). Sans lui, les Colchoneros sont restés muets sur la pelouse de Valence (0-0). Notez que Kévin Gameiro était remplaçant et n'a joué que les vingt dernières minutes de la rencontre.



Quant au voisin du Real Madrid, il n'a pu venir à bout du promu Levante (1-1) et a perdu Karim Benzema sur blessure. Raphaël Varane avait pour sa part été laissé au repos.



► LIGA : LE REAL MADRID TENU EN ECHEC PAR LE PROMU LEVANTE (1-1)



Bundesliga : Un de chute pour Tolisso et Coman

Enfin, terminons ce tour d'Europe avec la Bundesliga. Vainqueur lors des deux premières journées, le Bayern s'est incliné 2-0 sur le terrain d'Hoffenheim. Titulaires, Corentin Tolisso et Kingsley Coman se sont montrés actifs mais n'ont pu empêcher la première défaite de la saison de leur équipe.