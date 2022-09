Yasmani Duk : « Neymar a été trop arrogant »

Auteur du coup de coude qui a valu une arcade éclatée à Neymar, Yasmani Duk ne semble pas se formaliser de son geste et trouve que le Brésilien l'avait bien cherché.

Intenable face à la Bolivie vendredi (5-0), Neymar s’était fait ouvrir l’arcade sourcilière par Yasmani Duk. L’image du Brésilien en sang avait fait le tour de la planète football et son bourreau n’a aucunement l’intention de présenter ses excuses. #fairplay

Pour d'autres, l'origine de la blessure était tout autre.

« Trop arrogant »…

Auteur du coup de coude à la 68e minute du match, Yasmani Duk a obligé l’attaquant brésilien à sortir le visage en sang sous un tonnerre d’applaudissements. Pas sanctionné pour son geste, le Bolivien a tenu à s’exprimer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble pas trop le regretter. « Neymar a été trop arrogant. Il a été comme ça avec tous nos joueurs pendant tout le match. Tout ce que je voulais, c’était l’empêcher de passer. Ce sont des choses qui arrivent en football, c’est un sport physique. Moi j’ai eu le nez cassé et personne n’en parle », a-t-il déclaré dans la presse bolivienne.



... Neymar l'a bien cherché

Il faut dire que le sosie de Spike a rendu fou la Bolivie. Tout comme il flambe en Liga.





Avec un but et deux passes décisives, l’attaquant du Barça a martyrisé la défense bolivienne. Et c’est un Duk très frustré qui s’est fendu d’un petit conseil : « Pour devenir le meilleur joueur du monde, il doit arrêter d’avoir ce genre de comportement et montrer du respect envers ses adversaires. » On doute que le Brésilien s’en formalise, il a d’autres choses à faire. Comme récupérer son âme pour prouver son amour à Buffy.