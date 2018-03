Zidane sur son avenir au Real : «Mon envie c'est de continuer »

Par Farid Sarr | Ecrit pour TF1 |

Après un début de saison compliqué, le Real Madrid de Zidane s'est bien repris. Toutefois le titre semble d'ores et déjà promis à Barcelone (leader avec 75 pts), tandis que Ramos et ses coéquipiers pointent à la troisième place du classement (60 pts), juste derrière l'Atlético Madrid (64pts). Cependant un élément peut encore permettre au Real de réaliser une saison à la hauteur de ses attentes. Les Madrilènes sont en course pour remporter la Ligue des champions. L'occasion rêvée pour le technicien français d'écrire encore un peu plus sa légende en s'emparant d'un troisième sacre consécutif. Exploit jamais réalisé. Alors qu'en début de saison des rumeurs de départ le concernant avaient vu le jour, l'ancien numéro 10 des Bleus et sorti du silence. L'ancien international français en a profité pour réitérer son amour pour le Real Madrid.

«Mon envie c'est de continuer»

Arrivé à la tête de la Casa Blanca en 2016, Zinedine Zidane a très vite fait l'unanimité, du fait de ses très bons débuts. Le coach français a profité de sa conférence de presse du jour pour rappeler ses attaches au sein d'un club qu'il a côtoyé en tant que joueur (2001-2006), avant de s'asseoir sur le banc de la Castilla puis du Real Madrid. «Mon envie c'est de continuer», a-t-il d'abord assuré, avant d'ajouter : «Ici on dépend des résultats. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. C'est l' exigence de ce club et je l'ai accepté quand j'ai pris ce poste. Je sais où je suis, ça fait 18 ans que je suis là même si on ne dirait pas». Interrogé sur une éventuelle lassitude sur le banc madrilène, le technicien français a mis les choses au clair, de manière très sobre. «Ah non, pas du tout, pas maintenant». Zidane est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2020.