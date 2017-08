Zidane, Mourinho, Ferguson, Emery et Jardim réunis à Nyon

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il y aura encore du beau monde pour ce forum des entraineurs des clubs d'élite. Profitant de la trève internationale, les hommes à la tête des plus grandes équipes du Vieux Continent se retrouvent pour discuter de l'évolution du monde du football et faire des propositions à l'UEFA sur le développement du jeu.





Sir Alex Ferguson en maître de cérémonie

Tous ces prestigieux entraîneurs seront présents tout un après-midi pour discuter de l’évolution du football. On peut bien évidemment penser que l’apport de la technologie sera abordé, tout comme certaines modifications envisagées comme le nombre de remplacements par rencontre (par exemple un changement supplémentaire au cours de la prolongation) ou bien encore les méthodes d’entrainement et les possibilités d’allègement du calendrier. Pour aborder ces points, l’UEFA informe que ce forum sera présidé par Sir Alex Ferguson.

Sur le site de l’organisation européenne, il est d’ailleurs écrit que cette réunion de grands techniciens « permettra aux entraîneurs des clubs d’élite européens d’échanger leurs vues sur les grandes questions auxquelles les compétitions interclubs européennes sont confrontées, ainsi que de discuter et de faire des propositions à l’UEFA dans l’intérêt du football européen. »













Une réunion d’anciens joueurs en parallèle

Mais l’UEFA ne se contente pas d’organiser un forum avec des entraîneurs. Ce mercredi, d’anciens joueurs sont également conviés dans le même but, soit celui d’apporter leurs éclaircissements et leurs opinions sur le ballon rond. Il s’agira également de « connaître l’opinion des principaux acteurs du jeu sur un large éventail de sujets dans des domaines aussi divers que les règlements des compétitions, les Lois du jeu, la promotion du football, la formation et la reconversion des anciens joueurs. »

Parmi les anciens footballeurs annoncés, l’on retrouve Xavi Alonso, Deco, Leonardo, Peter Schmeichel, Clarence Seedorf, Dejan Stankovic, David Trezeguet et Javier Zanetti. Ces deux groupes de joueurs et entraîneurs se réuniront dans l’après-midi de ce mercredi dans deux salles séparées, puis à 18h45, une conférence de presse se tiendra pour passer en détail les différents points abordés lors de ce forum.









