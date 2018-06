Zidane, son palmarès incroyable en seulement 2 ans et demi

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Et dire que certains entraîneurs courent après la Ligue des Champions tout au long de leur carrière. Certes, ils n’ont pas tous l’occasion de s’asseoir sur le banc du Real Madrid, mais cela n’enlève pas grand-chose au talent de Zinédine Zidane qui s’est construit en l’espace de deux saisons et demi un palmarès inatteignable pour d’autres en toute une vie.







9 titres en 2 ans et demi

En prenant la succession de Rafael Benitez sur le banc du Real Madrid, beaucoup se sont interrogés sur les capacités de Zinédine Zidane à gérer un club comme celui-ci. Après coup, le choix de Florentino Perez a été le bon. En trois saisons, le Real a remporté 3 Ligues des Champions, soit autant qu’entre 2000 et 2014 !





En plus des trois Coupes aux grandes oreilles, Zidane a aussi décroché la Liga en 2017 juste devant le FC Barcelone suivi par une supercoupe d’Espagne en 2017. Si le club ne s’est pas illustré en Coupe du Roi, au niveau international, les Merengue ont été incroyables : deux supercoupes d’Europe contre le FC Séville en 2016 et Manchester United en 2017, sans oublier deux Coupes du Monde des Clubs contre Kashima en 2016 puis face au Gremio en 2017. Soit 9 titres en deux ans et demi.









Les records battus par Zidane

Mais les titres sont insuffisants pour parler de la carrière de Zidane sur le banc de touche madrilène. En plus des trophées soulevés, Zidane a aussi plusieurs records avec la Casa Blanca. Il y a bien sûr les 3 Ligues des Champions consécutives pour un même entraîneur. Mais avec 40 matches sans défaites entre avril 2016 et janvier 2017, Zizou détient le record de la plus longue série de matches sans défaites dans le championnat espagnol. Sur la même période il a égalé la performance de Pep Guardiola avec 16 succès de rang en Liga.

En 2016/2017,le Real a inscrit au moins un but à chaque match joué par le club toutes compétitions confondues. La plus belle performance du Real Madrid de Zinédine Zidane est peut-être ce record vieux de 55 ans que les Merengue ont égalé. En septembre 2017, ils ont enchaîné un 73ème match officiel consécutif avec au moins un but marqué ! Avant eux, il fallait remonter au Santos de Pelé de 1963 pour trouver trace d’une telle performance offensive. En seulement deux ans et demi, Zidane a incontestablement marqué l’histoire du football.