Zlatan Ibrahimovic accueilli comme un roi à Los Angeles

Par Farid Sarr | Ecrit pour TF1 |

L'aventure à Manchester United est bel et bien terminée pour Zlatan Ibrahimovic. Après avoir passé une saison et demie outre-Manche, l'attaquant suédois s'apprête à découvrir la MLS. À 36 ans, il s'agit probablement de son ultime défi. L'ancien Mancunien est arrivé à Los Angeles vendredi, aux alentours de 21h15 (heure locale) pour y parapher son nouveau contrat. Véritable showman, ce dernier n'a pas dû être déçu devant l'accueil qu'il lui a été réservé. Une centaine de personnes attendaient «le roi», pour lui souhaiter la bienvenue. Zlatan Ibrahimovic a inscrit 29 buts, toutes compétitions confondues en 53 matches avec les Mancuniens.

Un transfert annoncé dans un journal

Pour annoncer son arrivée au sein de son nouveau club, Zlatan Ibrahimovic avait vu les choses en grand. L'attaquant suédois s'était emparé d'une page dans le quotidien LA Times. On y apercevait l'ancienne star du PSG, vêtu du maillot de Los Angeles Galaxy, avec un message présomptueux, «Cher Los Angeles, de rien».

Une titularisation ce week-end ?

Il pourrait connaitre sa première titularisation ce week-end, selon les dires de son nouvel entraîneur, Sigi Schmid. «Ibra est un compétiteur, il aime la compétition, il aime les défis. Si la question est de savoir s'il est prêt physiquement à jouer 90 minutes, la réponse est non, mais si la question est "Va-t-il jouer un rôle lors de notre prochain match?" C'est possible, On parle de Zlatan Ibrahimovic là, on ne parle pas d'un être humain normal, d'un mortel». Le message est clair. Ainsi Zlatan Ibrahimovic retrouvera une vieille connaissance de Ligue 1 en la personne de Romain Alessandrini.