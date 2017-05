Zlatan la "légende" salue Maxwell pour son dernier match avec le PSG

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En concurrence avec Kurzawa cette saison, Maxwell a tout de même été très important au sein de l'effectif parisien. Présent au club depuis 2012, le latéral gauche, capitaine d'un soir, était plein d'émotions pour son dernier match avec le club de la capitale samedi soir contre Caen (1-1).





13 titres en 5 saisons au PSG !

A 35 ans, Maxwell quitte donc le PSG après un passage ponctué de réussites. Recruté en provenance du FC Barcelone, le Brésilien s'est vite adapté au championnat français et a été l'une des pièces maitresses du jeu parisien, très actif sur son côté gauche, propre dans ses relances, habile offensivement et impérial défensivement. Il a remporté à 4 reprises la Ligue 1 (2013, 2014, 2015, et 2016) 4 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016 et 2017) et 2 Coupes de France (2015, 2016) en attendant la finale de cette saison contre Angers.





Si l'on y ajoute les 3 trophées des champions, Maxwell a remporté 13 trophées en 5 ans à Paris. Ses performances en club lui ont même permis de participer à la Coupe du monde 2014 avec le Brésil. Le PSG est l'équipe où il est resté le plus longtemps au cours de sa carrière et combiné à son palmares on saisit mieux l'intense émotion qui l'a envahit samedi soir.









Honoré par ses coéquipiers... et Zlatan Ibrahimovic !

Cadre du vestiaire, le Brésilien a reçu l'hommage des ses coéquipiers et du public qui a chanté son nom à de très nombreuses reprises, avant la rencontre, pendant et surtout après. Une haie d'honneur des joueurs du PSG portant un t-shirt abordant le numéro 17 avec le message "Obrigado Maxwell" (Merci Maxwell) l'a accueilli pour son entrée sur la pelouse.

Après le coup de sifflet final de la rencontre, malgré le nul, les joueurs l'ont porté en triomphe. Un message de ses partenaires a aussi été diffusé rendant hommage au Brésilien, soulignant sa classe, son exemplarité et son professionnalisme. En plus de ses coéquipiers actuels, Zlatan a aussi tenu à féliciter son ami dans son style bien particulier "Max, c'est la Légende qui te parle..."









L'un des plus beaux exploits du PSG avec Maxwell, la qualification contre Chelsea en mars 2016 en huitième de finale de la Ligue des Champions :