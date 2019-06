La France et les États-Unis pourraient se croiser en quarts de finale, dans un match qui s’annonce d’ores et déjà explosif, s’il a lieu. Pour cela il faudra que les deux nations terminent premières de leur groupe et remportent leur huitième de finale. Si ce scénario n’a rien d’improbable, les Américaines se présentent en favori du Mondial, emmenées par une Alex Morgan, déjà très en vue avec cinq buts en une seule rencontre.