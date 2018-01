Aujourd'hui titulaire avec la Juventus alors qu'il a rejoint Turin l'été dernier, Blaise Matuidi démontre toutes ses qualités sur le terrain et en dehors. En 2013, Téléfoot avait rencontré ses proches et ses anciens entraîneurs pour mieux connaître son parcours. Avec, dès son plus jeune âge, des compliments d'un certain Pep Guardiola !