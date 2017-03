Revivez la semaine de préparation d’une équipe de France rajeunie et toutes les coulisses de son déplacement au Luxembourg. Comment s’est passé le premier rassemblement de Kylian Mbappé et des petits nouveaux ? Découvrez également les analyses, les infos et les tranches de vie d’un groupe qui n’a qu’un objectif : la qualification pour la Coupe du monde 2018.