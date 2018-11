A deux jours du choc en Ligue des Champions entre le PSG et Naples, Carlo Ancelotti accorde un entretien exclusif à Téléfoot. L'entraîneur du Napoli, qui a été sur le banc parisien de 2012 à 2013, revient sur les clés du match et livre son ressenti concernant Neymar, Kylian Mbappé et Marco Verratti.