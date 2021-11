Christopher Nkunku nous OUVRE les portes de la vie d'un footballeur !

Avant le choc entre Leipzig et le PSG, Christopher Nkunku a accueilli Julien Maynard, et lui a ouvert les portes de son quotidien. Visite du centre d'entraînement, du stade, de la ville... et du zoo : découvrez les coulisses de la vie de Nkunku en exclu dans Téléfoot !