Vainqueur du Stade Rennais (1-0) en 16e de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille a enchaîné un huitième succès de rang, toutes compétitions confondus et égalé son record de victoires consécutives (1932, 1992, 2010, 2011-2012 et 2014). Désormais lancé, l'OM d'Igor Tudor, 3e de Ligue 1, veut plus.