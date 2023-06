Dans les COULISSES du match ZIDANE vs INTERNET ! (Universe Football avec Amine, Billy, Michou...)

A l'occasion d'Universe Football, le plus grand salon du football en Europe, nous avons rencontré la famille Zidane mais aussi Amine, Billy, Michou et plein d'autres pour l'événement du week-end dernier à Aix-en-Provence : des matchs de gala entre la légende du football français, et le monde d'Internet !