Didier Deschamps après France - Gibraltar (14-0) : "Une soirée magnifique"

Dimanche 19 novembre, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, était invité sur le plateau de Téléfoot depuis Nice. Le technicien des Bleus est revenu sur la victoire record de son équipe face à Gibraltar (14-0) en qualifications pour l'Euro 2024. Il a également évoqué le capitanat de Kylian Mbappé et la blessure à la cheville de Warren Zaïre-Emery, plus jeune international français depuis 1914 et buteur pour sa première cape internationale avec les A.