Roi en son pays, Neymar continue de divisier en France et dans son club du Paris Saint-Germain. Auteur d'une saison perfectible avec le club de la capitale, le Brésilien est plus que jamais indispensable à sa sélection, en quête de sa première Coupe du monde depuis 20 ans. Au Brésil, on croit toujours que Neymar peut apporter cette sixième étoile à la Seleção. Un reportage de Jordan Ollivier pour Téléfoot.