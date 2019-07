Un an déjà. L’été dernier, l’équipe de France de football faisait vibrer tout un pays après son sacre mondial, suite à sa victoire face à la Croatie (4-2). Téléfoot revient ce dimanche sur l’une des plus belles pages de l’histoire du sport français. Des moments de joie des joueurs, les coulisses du sacre et bien d’autres images, un sujet remplit d’émotions.