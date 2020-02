Dans une longue interview exclusive pour Téléfoot, le père d'Erling Haaland nous raconte le parcours, les modèles et explique les choix de son fils, futur crack annoncé du football mondial. La trajectoire du jeune attaquant de Dortmund ressemble pour l'instant à un conte de fées et les comparaisons avec de grands joueurs sont déjà d'actualité. Notamment une autre pépite, française, un certain Kylian Mbappé.