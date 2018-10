Ce dimanche, nous vous demandions sur les réseaux sociaux quel joueur de l'équipe de France méritait le plus d'obtenir le Ballon d'Or entre Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane. Pour 50% d'entre vous, c'est le défenseur central du Real Madrid qui devrait le recevoir devant l'attaquant du PSG (38%) et son homologue de l'Atlético de Madrid (12%).