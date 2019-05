Hier, Franck Ribéry est devenu le joueur le plus titré de l'histoire de la Bundesliga avec un 9e titre de champion d'Allemagne. La star française jouait son dernier match pour le Bayern Munich à l'Allianz Arena avec un nouveau but fantastique à la clé. Alors qu'il clôture une magnifique aventure de 12 ans en Bavière, il a accordé à Sébastien Barniaud et Téléfoot un entretien exceptionnel pour revenir sur une décennie magique.