Le Mag : Le Brésil de Neymar, déjà prêt pour le Mondial

Yassin Nfaoui revient sur l'état de forme et les éléments clés du Brésil à deux mois d'un mondial 2022 attendu par tout un peuple. Vainqueur du Ghana (3-0) au stade Océane du Havre, l'équipe de Tite a impressionné. Neymar, le meneur de jeu du PSG, et Richarlison, le buteur de Tottenham, ont notamment affiché leur confiance quant à la Coupe du monde. Le Brésil fête en 2022 les 20 ans de son dernier sacre au Mondial et veut afficher une 6e étoile sur son maillot.