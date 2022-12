Grand Format - Hugo Lloris entre dans l'histoire des Bleus

Face au Danemark, Hugo Lloris a honoré sa 141e sélection chez les Bleus, et n'est plus qu'à une unité du record absolu, détenu par Lilian Thuram. Contre la Pologne dimanche, le capitaine devrait donc égaler cette performance, et rentrer dans l'histoire de l'Equipe de France. Anciens joueurs, coéquipiers, proches : ils reviennent sur la carrière du gardien tricolore en sélection, dans ce Grand Format exceptionnel signé Sébastien Barniaud.