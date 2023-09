Grand Format - Lucas Hernandez, déjà adopté

Avant le choc de la 6e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OM, Lucas Hernandez s'est confié en exclusivité à Saber Desfarges pour Téléfoot. L'ancien défenseur de l'Atlético de Madrid et du Bayern Munich est revenu sur sa signature au Paris Saint-Germain, sa relation avec ses coéquipiers de l'équipe de France Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, mais aussi son retour en forme après sa grave blessure au genou lors de la Coupe du monde 2022. Un Grand Format signé Bastien Achard-Lombard !