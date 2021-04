Après avoir manqué le choc face au Barça, Neymar sera bien présent pour les quarts face au Bayern. De Pochettino à Marquinhos, en passant par Mbappé, Kimpembé, Giuly et ses proches, focus sur le Brésilien, plus que jamais attendu pour ce choc face au Bayern, avec Julien Maynard et Yassin Nfaoui.