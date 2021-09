Arrivé aux commandes de l'Olympique de Marseille le 26 février dernier, Jorge Sampaoli attaque sa première saison complète aux manettes du club phocéen. Disciple de Marcelo Bielsa, l'Argentin est un amoureux du jeu et il ne prône le football que par ça. Téléfoot est allé à la rencontre des Marseillais, des joueurs de l'OM, actuels et anciens, et des proches de l'ancien sélectionneur de l'Argentine pour évoquer son cas.