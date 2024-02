Grand Format - Sébastien Haller, d'un miracle à l'autre

Moins d'un an après son retour sur les terrains après avoir remporté son combat contre le cancer, Sébastien Haller est devenu le héros de la Côte d'Ivoire en marquant le but du sacre en finale de la CAN. Pour Téléfoot et Saber Desfarge, il revient en exclusivité sur ce moment fou, et sa dernière année remplie d'émotions.