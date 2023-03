L'Inside : Stade de Reims, les clés du succès

Avant Reims-OM en Ligue 1, Thomas Mekhiche s'est rendu à Reims pour passer une journée avec Will Still et ses joueurs. En pleine renaissance depuis l'arrivée du technicien belge au poste d'entraîneur, le SDR est invaincu depuis 19 rencontres en championnat. Selon Igor Tudor, le coach marseillaise, Reims est même la meilleure équipe de la L1 en 2023.