Le Mag - Bleus, une nouvelle histoire commence

Saber Desfarges a rencontré Didier Deschamps pour Téléfoot afin d'évoquer sa liste des 23 pour les matches de qualification pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas et l'Irlande. Il a été question des petits nouveaux - Brice Samba, Wesley Fofana, Khéphren Thuram, des retraités - Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda et Karim Benzema - et du prochain défi qui attend les joueurs de l'équipe de France.