Ligue 1 - Le RC Lens, champion des émotions

Vainqueur de Reims (2-1) en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le RC Lens a fait un pas de plus vers la 2e place du classement lors de cette saison 2022/2023 de Ligue 1. Réduits à dix, les Lensois ont réussi à renverser leur adversaire avec un football de qualité et un cœur énorme. Franck Haise s'est notamment confié à Téléfoot et Thomas Mekhiche après cette performance marquante.