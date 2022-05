Le Grand Format : Au coeur de la formation du PSG

Téléfoot vous propose une enquête sur le centre de formation du Paris Saint-Germain, devenu en l'espace d'une décennie l'un des meilleurs centres en France et au monde. Avec les interventions de Christopher Nkunku, joueur du RB Leipzig formé au PSG, de Yohan Cabaye, le directeur technique du centre de formation du PSG et de Bertrand Reuzeau, ancien directeur du centre de formation parisien et désormais à la tête de celui de l'AS Monaco. Ce grand format est signé Julien Maynard pour Téléfoot.