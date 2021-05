La Quotidienne du 14/05 : Lautaro et Conte s'amuse à l'entraînement

Lautaro et Conte s'éclatent à l'entraînement, Jardim juge la progression de Mbappé depuis Monaco, Cavani dégomme le VAR : la Quotidienne du jour est en ligne ! Dans le cadre de l’opération #LimitlessChallenges, on vous fait gagner le maillot dédicacé de Marquinhos offert par ALL ! Pour cela, il suffit simplement de commenter sous la vidéo sur Youtube !