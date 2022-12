La semaine des Bleus : Olivier Giroud envoie la France en demi-finale

Vainqueurs de l'Angleterre (1-2) en quarts de finale du Mondial 2022, après un immense combat, les joueurs de l'équipe de France ont réussi à se hisser à nouveau dans le dernier carré d'une Coupe du monde. Retour sur la semaine des Bleus et sur un match charnière pour les joueurs de Didier Deschamps, portés par les buts d'Aurélien Tchouameni et d'Olivier Giroud pour vaincre les Three Lions d'Harry Kane. Muet face au but, Kylian Mbappé s'est mué en coéquipier modèle, tout comme Antoine Griezmann auteur de deux passes décisives.