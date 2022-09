Jordan Ollivier revient sur la semaine des Bleus. En difficulté au mois de juin dernier et éliminés du Final Four de la Ligue des nations, compétition dont ils étaient tenants du titre, les joueurs de Didier Deschamps ont signé une superbe performance face à l'Autriche au Stade de France (2-0). Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont marqué les deux buts de la victoire pour la France. Voilà les Bleus prêts pour la Coupe du monde 2022 de football.