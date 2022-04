Mardi, Jonathan Clauss a connu sa première titularisation avec l'équipe de France de football face à la Côte d'Ivoire. Thomas Mekhiche a suivi le latéral lensois, avant et après la rencontre, dans un Inside exclusif. Le défenseur est revenu sur la plus belle semaine de sa carrière et comment il a gravi les échelons sur le tard dans le football professionnel.