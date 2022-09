Olivier Giroud : "Si le coach a besoin de moi, je répondrai présent"

Buteur et passeur décisif face à l'Autriche (2-0), Olivier Giroud continue d'inscrire son nom dans l'histoire des Bleus, à deux mois du Mondial au Qatar. L'attaquant milanais vise plus que jamais un ticket pour cette Coupe du monde 2022 au Qatar et il a passé le message à son sélectionneur Didier Deschamps. Sa bonne entente technique avec Kylian Mbappé est un nouvel atout dans sa poche. Entretien réalisé par Frédéric Calenge.