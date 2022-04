La Story : Karim Benzema, prêt pour City !

Capitaine et joueur référence du Real Madrid cette saison, Karim Benzema vit la période la plus faste de sa carrière sur le plan invidivuel, mais également collectivement. Téléfoot a interrogé d'anciens joueurs du Real Madrid - Zinédine Zidane, Claude Makélélé et Raphaël Varane - pour comprendre pourquoi l'attaquant était à ce niveau avant la demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City. Un sujet signé Jordan Ollivier avec Yassin Nfaoui.