La Story - Maghnes Akliouche, le joyau de Monaco

Découvrez l'histoire de Maghnes Akliouche dans Téléfoot. La pépite monégasque de 21 ans, une des révélations de la saison 2023/2024 de Ligue 1, a rencontré Mahmoud Traoré et vous raconte son parcours, de Villemomble à Monaco, avec des témoignages de ses proches et ses coéquipiers comme Eliesse Ben Seghir et Youssouf Fofana.